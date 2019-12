Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag überraschend den Deutschen Meister Adler Mannheim besiegt. Das Tabellenschlusslicht gewann vor 6000 Zuschauern mit 2:1. In der DEL 2 unterlag der EHC Freiburg beim ESV Kaufbeuren mit 1:3. Die Wölfe sind aktuell fünfter in der Tabelle.