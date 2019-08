Der schwere Unfall mit drei Toten in Villingen-Schwenningen vor drei Wochen hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auf einem Spendenkonto sind über 16.000 Euro an Spendengeldern für die beiden Familien eingegangen. Eine Arbeitskollegin eines der verstorbenen Unfallopfer hat die Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Spenden gehen auf ein Konto des Caritasverbands Schwarzwald-Baar. Die Hilfsbereitschaft sei überraschend groß, sagte der Caritas Geschäftsführer Michael Stöffelmaier. Auch größere Beträge seien eingegangen. Bei dem Unfall sind ein Baby und zwei Erwachsene gestorben. Zwei schwer verletzte Kinder sind noch in der Freiburger Universitätsklinik. Ein Kind hat durch den Unfall eine bleibende Behinderung erlitten. In dem Unfallauto saßen zwei Familien aus Ungarn und Italien. Ein 24-jähriger Autofahrer war ihnen mit überhöhter Geschwindigkeit frontal in den Wagen hineingefahren.