Das Bundeskabinett hat die Freiburger CDU – Stadträtin Sylvie Nantcha als Mitglied in die neue Fachkommission „Fluchtursachen“ berufen. Sylvie Nantcha ist Vorsitzende des Bundesnetzwerks The African Network of Germany, TANG. Aufgabe der 24 Mitglieder starken, neuen Fachkommission ist es, bis Ende nächsten Jahres die „wesentlichen Ursachen von Flucht und irregulärer Migration zu identifizieren“ und Vorschläge auszuarbeiten, wie die Fluchtursachen bekämpft werden können. Flucht und Migration seien eine der größten Herausforderung unserer Zeit, so Sylvie Nantcha. Schwerpunkt des von ihr gegründeten Netzwerkes TANG ist der Austausch und die Zusammenarbeit von mehr als 500 afrodeutschen Vereinen und die Integration von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland. mehr...