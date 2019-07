per Mail teilen

Am Dienstag wird das Urteil gegen Bernhard H. vor dem Freiburger Landgericht erwartet. Der Angeklagte war 2013 mit der damals 13 Jahren alten Freiburger Schülerin Maria spurlos verschwunden.

Dem Angeklagten Bernhard H. aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen werden die Entziehung Minderjähriger und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Ende Juni hatte die Staatsanwältin Nikola Nowak in ihrem Plädoyer für den Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und drei Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Der heute 59-Jährige habe das heute 19-jährige Mädchen in über 100 Fällen missbraucht und sich des schweren Kindesentzugs schuldig gemacht.

Der Verteidiger des Angeklagten hatte in seinem Plädoyer gefordert, den Vorwurf der Kindesentziehung fallen zu lassen, und für eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten ohne Sicherungsverwahrung plädiert.

Bei dem Urteil gegen Bernhard H. soll die Öffentlichkeit zugelassen werden.

Familienvater mit Maria ins Ausland geflüchtet

Der Anklage zufolge war der verheiratete Familienvater im Mai 2013 mit der damals 13-jährigen Maria ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten oder einverstanden waren. Fünf Jahre nach ihrem Verschwinden, im Herbst 2018, war Maria wieder in Freiburg aufgetaucht. Der Mann war im September vergangenen Jahres in Italien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden.

Bernhard H. hatte sich als Teenager ausgegeben

Erste Kontakte habe es bereits im April 2011 gegeben, sagte die Staatsanwältin. Der rund 40 Jahre ältere Mann habe die damals Elfjährige über ein Chat-Forum im Internet kontaktiert und sich dabei anfangs als Teenager ausgegeben. Die Beziehung zu ihr habe er dominiert.

In den mehr als fünf Jahren, in denen Maria und der Mann untergetaucht waren, habe Maria kein Mobiltelefon nutzen oder ins Internet gehen dürfen.