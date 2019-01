per Mail teilen

Bundesweite Streiks von Geldtransportunternehmen haben in Südbaden keine Auswirkungen. Die Gewerkschaft verd.di hatte angekündigt, dass durch die Streiks der Bargeldverkehr in Deutschland erheblich gestört werde. Banken würden nach den Feiertagen nicht mit Bargeld versorgt und auch Geldautomaten nicht nachgefüllt. Die Banken in Südbaden erklärten auf Nachfrage, dass es keine Einschränkungen gebe. Durch das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels seien die Bargeldbestände bei den Geldinstituten der Region bis auf Weiteres gesichert. Mit den Streiks fordert ver.di bessere Löhne für die Beschäftigten der Geld- und Werttransport-Branche.