Der Technologieverbund Technology Mountains in Tuttlingen erhält eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro vom Wirtschaftsministerium. Das Geld fließt in die Erforschung der künstlichen Intelligenz und deren Einsatzmöglichkeiten in kleinen und mittleren Betrieben. Eines der speziellen Labore für die Erforschung der künstlichen Intelligenz wird im Sommer in St. Georgen im Schwarzwald in Betrieb gehen.