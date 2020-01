Vom Gemüselieferanten zum Vorzeige-Start-Up: Mit einer raffinierten Technik für Radanhänger hat eine kleine Firma aus Kenzingen im Breisgau den Großstadtdschungel in New York erobert.

Mit einer raffinierten Technik für Radanhänger hat eine kleine Firma aus Kenzingen im Breisgau den Großstadtdschungel in New York erobert - einer Bestellung eines Großkonzerns sei Dank.

Hunderte Fahrradanhänger der Kenzinger Firma "Carla Cargo" rollen durch Manhattan. Der Internetriese Amazon hatte 300 Anhänger für einen New Yorker Lebensmittellieferanten bestellt und damit dem kleinen Unternehmen von Ingenieur Markus Bergmann den amerikanischen Markt eröffnet.

Die "Carlas", wie die Kenzinger ihr Produkt nennen, sind klein, wendig, kostengünstig und in der Lage, bis zu 150 Kilogramm Ladung zu transportieren. "Eine Carla ersetzt einen Van eins zu eins", sagt Bergmann. Als er vor Kurzem selbst in New York war, war er begeistert: "Du läufst durch Manhattan und da fährt dein Produkt rum, die sind da jeden Tag unterwegs."

Mit raffinierter Technik zum Erfolg

Die kleine Firma aus Kenzingen gibt es bereits seit 2011. Eigentlich liefert sie emissionsfrei Gemüse in Freiburg aus - so kam es zur Entwicklung des Lastenanhängers. Mit dem Erfolg hatte Bergmann selbst nicht gerechnet. Jetzt hat das Unternehmen die Zahl seiner Mitarbeiter von fünf auf 13 mehr als verdoppelt.

Die Anhänger sind eine kleine Transport-Revolution, made in Baden-Württemberg, die sich auch in Europa gut verkauft. Grund ist die raffinierte Technik, die in den "Carlas" steckt: Egal ob ein normales Fahrrad oder ein E-Bike davorgespannt ist - der Anhänger bremst sich selbst ab. In der Elektroversion beschleunigt er mit.

"Carla Cargo" glaubt an das Fahrrad

"Es geht uns auch um eine Mobilitätswende", sagt Bergmann. Er wolle einen Beitrag für eine soziale und ökologische Gesellschaft leisten und glaubt an das Fahrrad als Alternative zum Auto. Das tun auch seine Mitarbeiter: "Ich habe von Anfang an dran geglaubt, dass man damit die Welt verändern kann", sagt Mitarbeiter Thomas Seifert-Trautmann. "Und das tut es ja auch."

Ob der amerikanische Auftraggeber auch daran glaubt, ist unklar. Sicher ist: Er hat gemerkt, dass die Anhänger beim Warentransport Zeit und Geld sparen. Deshalb wird es wohl bald den nächsten Großauftrag für die kleine Firma aus Kenzingen geben.