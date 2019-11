In Todtnau-Geschwend haben die aufwändigen Felssicherungsarbeiten begonnen. Am Dienstag hat ein Helikopter das Material, das dafür benötigt wird, in das unwegsame Gelände am Hang geflogen.

In den kommenden Wochen werden sechzig Löcher in den felsigen Untergrund gebohrt, um darin ein Stahlnetz zu verankern. Es wird über die Felsblöcke gespannt, die ins Tal zu stürzen drohen. So sollen die am Hangfuß liegenden Wohnhäuser geschützt werden, die seit Ende Oktober aus Sicherheitsgründen nicht bewohnt werden dürfen. Dauer 0:42 min Felssicherung in Geschwend startet mit einem Heli In Todtnau-Geschwend haben wichtige Felssicherungsarbeiten begonnen.Am Dienstag hat ein Helikopter das Material, das dafür benötigt wird, in das unwegsame Gelände am Hang geflogen. Sicherungsarbeiten vom Wetter abhängig Die Arbeiten dauern sechs Wochen, sofern die Sicherungsarbeiten nicht wegen Schneefalls unterbrochen werden müssen. 40 betroffene Bewohner hoffen, dass sie bis spätestens Weihnachten wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Für die Stadt Todtnau bedeutet das Kosten von weit mehr als einer Million Euro. Hintergrund: Felssturzgefahr in Geschwend März 2019:

Ein tonnenschwerer Fels stürzt ab, niemand kommt zu Schaden. Das Regierungspräsidium Freiburg gibt ein Gutachten in Auftrag. Felsen, die der natürlichen Rückverwitterung unterworfen sind, werden Fall- und Anlass-bezogen genau und zeitaufwändig untersucht. 23. Oktober 2019:

Gutachten bescheinigt akute Felssturzgefahr. Stadtverwaltung Todtnau ordnet Evakuierung von 70 Anwohnern zweier Straßen an und informiert die Bürger. Feriendorf bleibt außerplanmäßig geöffnet und nimmt Betroffene auf, Gemeinde trägt die Kosten. Kirche und Spielplatz werden gesperrt. Spezialfirma bereitet das Gelände für die Felssicherung vor. 30 der 70 Evakuierten sind inzwischen wieder in ihren Häusern zurück. 4. November 2019:

Zweiter Informationsabend für die Bürger in Geschwend. Beginn der Arbeiten zur Felssicherung wetterbedingt eine Woche später angepeilt. Zwei mehrere Tonnen schwere Felsen sollen durchbohrt und mit Stangen und Netzen gesichert werden. Bei hierfür erforderlichen Straßensperrungen hält die Stadt Sonderregelungen für Post und Müllabfuhr vor. Ob die restlichen 40 Betroffenen bis Weihnachten wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen, bleibt offen.