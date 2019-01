Der Verkehr auf der B31/Höllental bergwärts Richtung Hinterzarten wurde am Abend gegen 19.30 Uhr einspurig wieder freigegeben. Nach starkem Schneefall und dem missglückten Wendemanöver eines Schwerlasttransporters im Bereich der Posthalde war der Verkehr durchs Höllental in beide Richtungen kurz nach 16 Uhr zum Erliegen gekommen. Die Bergungsarbeiten an dem Sattelschlepper, der mehrere Fahrspuren blockiert hatte, waren gegen 20 Uhr abgeschlossen. Allerdings waren im Rückstau weitere Fahrzeuge des Schwerverkehrs liegen geblieben, die nur schwer wieder in Gang kamen. Die Polizei arbeitete bis in die spätten Abendstunden daran, die Straßen wieder komplett frei zu bekommen. Dem Fernverkehr wird empfohlen, die B 31 in Richtung Donaueschingen weiträumig zu umfahren. Aufgrund sinkender Temperaturen und anhaltender Schneeschauer sind die Straßenverhältnisse trotz des permanenten Einsatzes der Winterdienste weiterhin widrig. Ohne ausreichende Winterausrüstung ist die B 31 zwischen Neustadt und Buchenbach für den Schwerverkehr trotz des Winterdienstes nicht befahrbar. Es bestehen entsprechende Sperrstufen.