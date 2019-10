Chrysanthema in Lahr, Volksfest in Bräunlingen, Mundartliches in Lörrach. Viel Kunst und Unterhaltung gibt es zu erleben an diesem Wochenende in Südbaden. Hier sind unsere Tipps.

Chrysanthema in Lahr

Blüten bewundern, Musik genießen und einen Einkaufsbummel machen - das alles ist am Wochenende in Lahr möglich. Zur großen Blumenschau in Lahr werden dieses Jahr erneut knapp 400.000 Besucher erwartet. Die "Chrysanthema" beginnt am Samstag mit dem Einzug und der Krönung der neuen Chrysanthemen-Königin und bietet bis 10. November ein vielseitiges Unterhaltungs-Programm. Am Samstagnachmittag spielt die Gruppe "Reindeers" Musik aus den 1950er und 60er Jahren. Am Sonntagnachmittag ist Schlagerparty mit Reiner Kirsten angesagt. Die Geschäfte haben geöffnet.

Herbst-und Volksfest in Bräunlingen

Bis zum Montag findet das größte Herbst- und Volksfest der Baar, die "Bräunlinger Kilbig mit dem Schätzelemarkt" statt. Der Ausdruck "Schätzelemarkt" rührt daher, dass es hier immer möglich ist seinen persönlichen Schatz kennen zu lernen. Diese traditionsreiche Veranstaltung zieht jedes Jahr am dritten Oktober-Wochenende Zehntausende von Besuchern in die Stadt. Um 14:30 Uhr am Sonntag gibt es einen spektakulären Wettbewerb – das Bierfassrollen!

Stadt Bräunlingen

Mundart-Lesung und Konzert in Lörrach

In der Reihe "Literarische Begegnungen des Hebelbunds Lörrach" ist im Hebelsaal des Dreiländermuseums am Freitagabend eine Lesung und ein Konzert in Mundart mit dem Titel "Im Zeichen der Vergänglichkeit". Mundartautor Markus Manfred Jung und Liedermacher Uli Führe tragen Texte und Lieder rund um "Burg Rötteln" vor. Beginn ist um 19 Uhr.

"Bauernspiele-WM" in Titisee-Neustadt

Am Samstag und Sonntag steht der Schwarzwald Kopf – die Bauernspiele-WM findet an der Förberhofmühle statt. Melken, Holzklotz-Stapeln, Schubkarren-Labyrinth oder auch Dialektwörter raten stehen auf dem Programm der Spass-Spiele. Am Samstagabend im Festzelt spielen die Wilden Engel.

"Tag der Lyrik" im Schloss Bonndorf

Dichterinnen und Dichter aus der Region tragen beim "Tag der Lyrik" im Schloss verschiedene lyrische Sprach-Kunstwerke vor. Ein Schauspieler gibt Tipps fürs richtige Vortragen von Gedichten und die Bühne ist offen für jeden Poeten, der sich dort zeigen will. Ob schon bekannt oder noch unentdeckt, jeder oder jede, der/die Gedichte schreibt, ist willkommen. Auch junge Poeten können ihre Werke vortragen. Der "Tag der Lyrik" beginnt am Sonntag um 11:15 Uhr und dauert bis zirka 16 Uhr.