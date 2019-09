Satire-Duo in Waldshut, Oberrheinmesse, Mundartkomödie in Weil am Rhein. Viel satirisches Kabarett und Theater an diesem Wochenende in Südbaden. Hier sind unsere Tipps.

Komödie auf Alemannisch in Weil am Rhein

Am Freitag und Samstag gibt es etwas für Mundartfreunde. Die Komödie "Einmal New York" wird im Theater am Mühlenrain aufgeführt. Auch wenn der Name es nicht vermuten lässt, es wird Alemannisch gesprochen. Zum Inhalt: Ein ehemaliger Komiker würde gerne aus dem Altersheim nach New York fliehen. Und plötzlich gibt es sogar die Chance dazu, aber auch viele Hindernisse. Das verspricht viel Spaß und gute Unterhaltung. Beginn ist an beiden Abenden um 20.15 Uhr.

TAM Theater

Satire-Duo "Onkel Fisch" in Waldshut

"Populisten haften für ihre Kinder" heißt das neue Live-Programm des Satire-Duos "Onkel Fisch", das in der Stadtscheuer Waldshut aufgeführt wird. Die zwei wagen sich nach eigener Aussage tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten. Ganz nach dem Motto "mit gemeinsamem Gelächter die Populisten entwaffnen". Satirisches Überlebenstraining für Politikverdrossene am Samstagabend um 20 Uhr.

Dauer 1:09 min Onkel Fisch: Einbruchsstatistik Kabarettabend in Waldshut

Oberrheinmesse in Offenburg

"Erleben, entdecken, einkaufen" - das ist das Motto bei der Oberrheinmesse, die am Samstag in Offenburg beginnt. Themen gibt’s viele: Landwirtschaft, Mode, Gesundheit, aber auch Kunst, Kulinarik und Tourismus. Dazu viel Musik, ein Reitturnier und Modenschauen. Die Messe dauert bis zum 6. Oktober.

Quartett "Antipro" in Villingen-Schwenningen

Freches, Schräges und Poetisches bringen die drei Musiker und der Sänger von dem Quartett "Antipro" auf die Bühne. Die Formation stammt aus Winterthur und bietet eine ausgefallene Mischung aus Musik, Text und Tanz. Das Quartett ist schwer in die gängigen Kabarett-Kategorien einzuordnen. Ihre Botschaft könnte in groben Zügen lauten: Im öden Stadtleben gefangen sein, nicht ausbrechen zu können, darin besteht auch eine gewisse Schönheit. Die Absurdität des Lebens wird zelebriert, etwa aus der Warte des bürgerlichen Vorstadt-Spießers - ausgefallenes Musikkabarett mit "Antipro" am Freitagabend, um 20 Uhr in Härings Kulturcafé.