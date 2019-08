Historisches Bahnhofsfest in Seebrugg, "Knie-Zirkus" in Tuttlingen, Feste in Ringsheim und Waldshut. Es ist einiges geboten an diesem Wochenende in Südbaden. Hier unsere Tipps.

Historisches Bahnhofsfest in Seebrugg

Am Wochenende wird mal richtig Dampf abgelassen. Beim historischen Bahnhofsfest geht es auf Zeitreise, zurück in die 50er Jahre, mit alten Dampf- und Dieselloks. Nichts als heiße Luft? Von wegen! Es gibt viel zu tun. Baumstämme und Kohle müssen verladen werden - viele Fotomotive und leuchtende Kinderaugen sind garantiert. Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr beim Bahnhofsfest in Seebrugg mit den Bahnfreunden der Drei-Seen-Bahn, vor der wunderschönen Kulisse des Schluchsees.

3-Seen-Bahn

Zirkus "Charles Knie" in Tuttlingen

Auf der Donauwiese in Tuttlingen wird es von Freitag bis Sonntag äußerst spannend. Die internationale Truppe von Zirkus Charles Knie macht auf ihrer bundesweiten Tournee einen Zwischenstopp. Raubkatzen fletschen die Zähne, waghalsige Stunts lassen einem den Atem stocken, exotische Tiere verblüffen mit ungewöhnlichen Vorführungen. Eine neue Show mit vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern verspricht einen frischen Wind in der Manege, ohne Traditionelles zu verraten. Los geht's am Freitag um 16.00 Uhr mit der ersten Vorstellung.

Wein-und Gassenfest in Ringsheim

Hoch die Gläser heißt es beim 42. Wein- und Gassenfest in Ringsheim. Gemütliche Lauben mit Sonnenblumen-Schmuck, bunte Fensterläden, rot-weiße Tischdecken laden zum gemütlichen Verweilen ein. Beerig, kräftig oder verspielt schmecken dazu die Weine aus der Region. Und, was natürlich nicht fehlt - heiß, dampfend, duftend locken Schnitzel, Schweinehaxe, saure Leber, einfach alles, was ein Magenknurren in ein Magenjubeln verwandelt. Besonderer Höhepunkt sind die selbstgemachten Leberspätzle-, Ochsenschwanz-, und Omelett-Suppen, nach Omas Rezept – das alles gibt's beim Wein- und Gassenfest in Ringsheim. Am Samstag um 18:00 Uhr ist Fassanstich, Ende des traditionellen Dorffestes ist Montag gegen Mitternacht.

Flohmarkt in Lörrach

Der Rathausplatz verwandelt sich in ein Meer aus Tapeziertischen mit vielen Unikaten: alte Comics in der Erstausgabe, Porzellan-Katzenstatuen, Römertöpfe - ein Ort für Schatzjäger, Sammler und Flaneure. Wer noch irgendetwas Ausgefallenes sucht, kann hier stundenlang wühlen und mit ein bisschen Geschick günstige Preise aushandeln. Was man braucht? Kleingeld, große Taschen und viel Zeit zum Vertrödeln, Samstag von 7:00 bis 16:00 Uhr auf dem Flohmarkt in Lörrach.

551. Chilbi in Waldshut

Ab Freitag sechs Tage lang werden bei der 551. Chilbi in Waldshut tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Mittendrin die Symbolfigur: der Chilbi-Bock, ein 45 Kilogramm schwerer Schafbock. Sein Name ist: "Heinz der Gönner", benannt nach seinem "Götti" Heinz Rombach, der sich die Tage auch um den Bock kümmert und sich um die Chilbi schon sehr verdient gemacht hat. Der Hintergrund: 1468 wurde die Stadt von Schweizern belagert und das Essen in der Stadt wurde knapp. Um den Feinden vorzutäuschen, man hätte noch genügend Vorräte und sei nicht auszuhungern, führte man einen Bock auf der Stadtmauer herum. Der Trick gelang, die Belagerer zogen ab. So wurde der Schafbock zur zentralen Figur rund das bunte Volksfest mit Umzug, Verlosung und einem Feuerwerk zum Abschluss am Mittwochabend.