Tiertafel Südbaden

In vielen großen Städten gibt es sie schon. Jetzt hat sich seit rund einem viertel Jahr auch im Dreiländereck und am Hochrhein eine Tafel für Tiere etabliert. Unter dem Namen "Tiertafel Südbaden" sammelt die Organsiation Futter und Zubehör für Haustiere und verteilt es an bedürftige Menschen und bringt es gegebenenfalls auch vorbei. In Lörrach ist die Tiertafel zwei mal im Monat im Tafelladen anwesend und versorgt Tierbesitzer mit allem, was für die Tiere notwendig ist.