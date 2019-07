Im Fall der insolventen Textilfirma Lauffenmühle in Lauchringen (Kreis Waldshut) ermittelt die Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen. Das hat die Behörde dem SWR auf Anfrage mitgeteilt.

Bei den Ermittlungen, so ein Behördensprecher, gehe es um den Verdacht "des Bankrotts und der Insolvenzverschleppung". Eine Rolle spielten dabei auch mögliche "ungerechtfertigte Zahlungen". Details nannte der Sprecher nicht.

Leistungen an nicht existente Firma gezahlt

Dem SWR liegt ein Dokument aus dem vergangenen Jahr vor, wonach eine Firma in Taiwan der Lauffenmühle Beraterleistungen in Höhe von fast 5.000 Euro in Rechnung gestellt hat. Nach Recherchen des SWR existiert diese Firma in Taiwan jedoch offiziell gar nicht.

Damit konfrontiert, teilte die Lauffenmühle mit, man könne dazu keine Stellung nehmen. Die taiwanesische Firma erbringe Leistungen, die mit dem Kauf von Ware in Asien zusammenhingen.

Insolvenz im Januar angemeldet

Die Staatsanwaltschaft rechnet frühestens in sechs Wochen mit ersten Ermittlungsergebnissen. Die Lauffenmühle mit rund 250 Arbeitsplätzen hatte im Januar Insolvenz angemeldet und schließt zum Ende des Monats.