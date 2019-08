Am frühen Mittwochmorgen hat in der Ortenau erneut ein Fahrzeug gebrannt. Diesmal traf es einen Mercedes in Lahr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Dauer 0:34 min Wieder brennendes Auto in der Ortenau Am frühen Mittwochmorgen hat in der Ortenau erneut ein Fahrzeug gebrannt. Diesmal traf es einen Mercedes in Lahr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr im Lahrer Ortsteil Kippenheimweiler gegen 5:20 Uhr stand der Motorraum des Wagens in Flammen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker geht die Polizei davon aus, dass der Wagen angezündet worden ist und der Fall mit der anhaltenden Serie von Autobränden in der südlichen Ortenau in Verbindung steht. Brandserie reißt nicht ab Seit knapp zwei Jahren brennen in der Region immer wieder Fahrzeuge aller Art – zuletzt war am vergangenen Freitag im benachbarten Kippenheim ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus.