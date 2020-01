Ab Samstag finden wieder winterliche Dampfzugfahrten am Schluchsee statt. Bis einschließlich 1. Januar verkehren täglich zwei Zugpaare zwischen Titisee und Seebrugg. Eigentlich sollten an Sonn- und Feiertagen wegen der Taktverdichtung im regulären Zugverkehr dort keine Dampfloks mehr fahren, doch die Deutsche Bahn hat den geplanten Halbstundentakt auf der Drei-Seen-Bahn noch nicht umsetzen können. Deshalb dürfen die Dampfzüge auch am Sonntag, 29.12., und am Neujahrstag rollen.