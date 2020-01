An der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sind in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich weniger Menschen erkrankt als im Jahr davor. 2019 seien im Land 156 Patienten und damit 116 Betroffene weniger als 2018 gezählt worden, teilte in Freiburg die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) mit. Dies zeigten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das Landesgesundheitsamt bestätigte das, wies aber darauf hin, dass es keinen Grund zur Entwarnung gebe. In Baden-Württemberg gebe es bundesweit die meisten FSME-Fälle.