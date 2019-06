Die Wasserschutzpolizei in Kehl hat eine weibliche Kinderleiche im Rhein gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich um das Mädchen, das am Donnerstag bei einem Schlauchbootunfall ertrunken ist.

Die Eltern müssten am Nachmittag die Leiche identifizieren, die auf deutscher Seite gefunden worden ist, sagte die zuständige Wasserschutzpolizei. Der leblose Körper wurde auf deutscher Seite fünf Meter vom Rheinufer flussabwärts von Gerstheim bei Kehl gefunden, sagte ein Sprecher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei. Taucher hatten nach dem Bootsunglück vergangene Woche nach dem vierjährigen Mädchen gesucht. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, war mit der Zeit geschwunden.

Das Schlauchboot, mit dem die vier Insassen im Rhein bei Gerstheim gekentert sind. Kamera24

Hintergrund

Das Schlauchboot mit vier Menschen an Bord war am Himmelfahrtstag an der Schleuse von Gerstheim südlich von Straßburg gekentert. Bereits am Donnerstag nach dem Unglück waren drei Tote gefunden worden, unter ihnen ein sechs Jahre altes Mädchen. Zu der Touristengruppe zählten nach Angaben der Präfektur sieben Menschen, drei waren an Land geblieben.