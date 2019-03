Starke Schneefälle und teils extrem glatte Fahrbahnen behindern am Montagmorgen den Verkehr in weiten Teilen Südbadens. Einige Straßen sind auch wegen umgestürzter Bäume blockiert.

Die Polizei ist nahezu im Dauereinsatz und fährt von Unfall zu Unfall, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. In den allermeisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, teilweise habe es aber auch Verletzte gegeben, so die Polizei.

Schlechte Bedingungen auf der A81

Auf vielen Strecken sind Lkw liegen geblieben und blockieren die Fahrbahn. Auch auf der A81 sorgt der Schnee für schlechte Straßenverhältnisse. Die Polizei rät deshalb, auf jeden Fall die Geschwindigkeit anzupassen oder, wenn es geht, ganz auf das Auto zu verzichten, bis sich die Lage entspannt hat.

Der Winter zeigt zum Abschied noch mal, was er drauf hat: dicke Schneeflocken im März in der Lörracher Innenstadt. SWR Laura Könsler

Orkan ohne Verletzte bei Windstärke 12

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist am Sonntag das Sturmtief "Eberhard" über den Südwesten Deutschlands gezogen. In Südbaden waren die Feuerwehren gut beschäftigt. Menschen wurden allerdings nicht verletzt.

Stehende Skilifte, lose Dachziegel, stürzende Bäume

Auf dem Feldberg wurden Wind-Geschwindigkeiten bis 150 Stundenkilometer gemessen. Im Schwarzwald stellten mehrere Skilifte den Betrieb ein. Die Polizeipräsidien in Freiburg und Tuttlingen verzeichneten viele aber eher kleinere Einsätze. Gemeldet wurden umgestürzte Bauzäune oder lose Dachziegel. Abgebrochene Äste behinderten den Verkehr etwa auf der B31 bei Kirchzarten. In Titisee-Neustadt stürzte ein Baum auf eine Stromoberleitung und geriet in Flammen.

Einschränkungen für Buurefasent und Euroairport

Am Euroairport in Basel-Mulhouse wurden wegen Windböen mehrere Flüge am Nachmittag gestrichen. Auch die Schauinslandbahn in Freiburg war wegen des Sturms außer Betrieb. Einige Veranstaltungen der Bauernfastnacht und Scheibenfeier in Südbaden wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt.