In Straßburg können sich Bürger noch bis Ende Januar um Geld aus einem besonderen Finanztopf bewerben. Der Stadtrat hat zwei Millionen Euro als "Budget participatif" für bürgerschaftliche Projekte bereitgestellt. Jeder Straßburger kann Projekte vorschlagen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Skaterbahn oder ein öffentlicher Bücherschrank. Was dann tatsächlich finanziert und realisiert wird, bestimmen Straßburgs Bürger in einer Online-Abstimmung im Herbst. Die Obergrenze für die einzelnen Projekte liegt bei 200.000 Euro. Bevor die Entscheidung fällt, werden alle Vorschläge auf ihre Machbarkeit hin geprüft - von einem Gremium aus Bürgern, Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern. Das "Budget participatif" solle Bürger anregen, sich stärken einzubringen, so die Stadt.