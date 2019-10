In Straßburg beginnt in knapp sechs Wochen der Weihnachtsmarkt. Es ist laut Stadt die 450. Auflage. Ob im Jahr nach dem Anschlag mit fünf Toten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden, ist noch nicht bekannt. Mehr als 300 Markthütten und kilometerweise Lichtergirlanden werden Besucher des Weihnachtsmarktes ab dem 22. November erwarten. Gastland ist dieses Mal der Libanon, der am Place Gutenberg an 18 Ständen Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten präsentieren darf. Wie es Tradition ist, wird auf dem Place Kleber die große Tanne stehen. Der 30 Meter hohe Baum kommt dieses Mal aus einem Wald bei Boersch am Rand der Vogesen. Die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Anschlag am 11. Dezember des vergangenen Jahres wird die Stadt in gut zwei Wochen vorstellen. Seit mehr als drei Monaten werde an den Plänen gearbeitet, hieß es.