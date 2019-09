per Mail teilen

In der elsässischen Stadt Straßburg soll ab 2025 ein Verbot aller Dieselfahrzeuge gelten. Das hat der Stadtrat am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen. 52 von 62 Ratsmitgliedern stimmten für den Plan, eine Umweltzone einzurichten und den Autoverkehr ab 2021 schrittweise einzuschränken. Vorgesehen ist, dass zunächst für alle Fahrzeuge die französische Umweltplakette "Crit‘Air" Pflicht wird. Dann werden Jahr für Jahr Fahrzeuge der jeweils schlechtesten Schadstoffklasse aus der Stadt verbannt. Ab 2025 sollen nur noch Elektroautos und Benziner ab Baujahr 2011 fahren. Für den Großraum Straßburg wollen die 33 Kommunen der sogenannten Eurometropole am Freitag einen Dieselbann ab 2030 beschließen.