Eine Arbeitsgruppe aus Lokalpolitikern und Bürgern hat für Straßburg den öffentlichen Personennahverkehr analysiert. In einer ersten Zwischenbilanz hat sich die Gruppe nun gegen ein Gratisangebot ausgesprochen. Mehr Menschen sollen vom Auto auf Busse und Bahnen umsteigen. Und nach Einschätzung der Arbeitsgruppe ist der Preis für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln dafür ein wichtiger Faktor. Für noch entscheidender halten die Mitglieder aber Frequenz und Qualität der Angebote sowie die Erreichbarkeit von Haltestellen. Vorrang müssten Investitionen in die Netze haben, so die AG in ihrer Zwischenbilanz. Laut Straßburgs Oberbürgermeister Roland Ries liefe ein Gratisangebot für alle dem Netzausbau zuwider. Denn die Stadt müsste dafür jährlich rund 70 Millionen Euro zahlen. Favorisiert wird deshalb, Fahrpreise vom Einkommen abhängig zu machen und für bestimmte Gruppen komplett darauf zu verzichten. Ebenso könnten Busse und Bahnen bei Luftschadstoffalarm gratis genutzt werden.