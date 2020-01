Sternsinger aus Renchen fahren zu Angela Merkel

Überall in Deutschland sind in diesen Tagen wieder die Sternsinger unterwegs. Sie laufen von Haustür zu Haustür und bringen ihren Segen. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Traditionell gesegnet wird jedes Jahr auch das Bundeskanzleramt in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt die Sternsinger am kommenden Dienstag bereits zum 15. Mal. Die Erzdiözese Freiburg wird dieses Jahr vertreten durch vier Sternsinger aus Renchen im Ortenaukreis. Und mit denen hat sich Ulf Seefeldt im Vorfeld ihrer Berlin-Reise getroffen.