Der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen ehemaligen Betreuer von Pfadfindern in Staufen wird voraussichtlich erst im Frühjahr kommenden Jahres beginnen. Wegen des aufwändigen und langen Verfahrens zur Gruppenvergewaltigung in Freiburg ist das Landgericht vollkommen ausgelastet, sagte ein Sprecher. Vor mehr als einem halben Jahr hatte die Polizei einen 41 Jahre alten Mann aus Staufen festgenommen, dem fast 700 sexuelle Übergriffe an vier Jungen einer evangelischen Pfadfindergruppe zur Last gelegt werden. Anfang August hatte die Staatsanwaltschaft Freiburg Anklage erhoben und den Fall an das Landgericht übergeben. Unabhängig von diesem Fall war das Gericht schon zuvor mit einem Sexualverbrechen an einem Jungen in Staufen beschäftigt gewesen.