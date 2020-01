In den Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht hat die "fünfte Jahreszeit" begonnen. Landauf, landab haben die Narren "Häs" und "Kleidle" aus dem Schrank geholt und abgestaubt.

In Rottweil waren am Dreikönigstag etwa 40 schwarzbefrackte Abstauber unterwegs, um "Berner Rössle", "Biss" oder den "Fedra-Hannes" symbolisch vom Staub des Jahres zu befreien. In Villingen wurde traditionell der Narrobrunnen in der Innenstadt geschmückt. In den kommenden sieben Wochen sind die Wochenenden von zahlreichen Narrentreffen geprägt.

Lörracher Narren wollen mehr Geld

Unterdessen hat die Lörracher Narrengilde mehr Geld für die Fasnacht gefordert. Für 2020 hat der Gemeinderat 9.000 Euro bewilligt, allerdings erst, nachdem Obergildenmeister Jörg Rosskopf mit Rücktritt gedroht hatte. Rosskopf zufolge müsste die Stadt deutlich großzügiger sein, da Lörrach durch die Fasnacht von einem Gewerbesteuerplus im sechsstelligen Bereich profitiere. Zudem sei die Fasnacht "gelebte Integration" – einige Zuwanderer sorgten inzwischen mit dafür, dass das alemannische Brauchtum erhalten bleibe.