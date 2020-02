per Mail teilen

Emmendingen hat am Dienstag ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Islamfeindlichkeit gesetzt. OB Stefan Schlatterer (CDU) hatte zur Mahnwache auf dem Marktplatz gerufen.

Gemeinsam aufstehen, dazu rief der Oberbürgermeister die Bürger auf: gegen Spalter und Hetzer, gegen Feinde der Demokratie – damit Rechtsextremismus oder Rassismus, Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit das friedliche Miteinander in der Stadt nicht bedrohen. Gut 300 Menschen waren dem Aufruf des OB gefolgt. "Für Vielfalt und Zusammenhalt" oder "Kein Recht auf Nazi-Propaganda" war auf mitgebrachten Transparenten zu lesen.

Hintergrund ist der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau

In einer Serie rechtsradikaler Schmierereien rund um Emmendingen und Sexau waren in den vergangenen Tagen Hakenkreuze und Parolen unter anderem an der Moschee, einer Kita und einer Grundschule aufgetaucht. Der Staatsschutz ermittelt.

Mitgefühl für Islamische Gemeinde "Türkisch-islamischer Kulturverein"

Oberbürgermeister Stefan Schlatterer hat der betroffenen Islamischen Gemeinde, dem Türkisch-islamischen Kulturverein, bereits sein Mitgefühl ausgedrückt. Ihm war es ein Anliegen schnell auf diese Hetze zu reagieren. Hakenkreuze und ähnliches an einem Gotteshaus oder gar an einem Kindergarten werde man in Emmendingen "auf gar keinen Fall akzeptieren."