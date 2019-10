Bei der in der vergangenen Woche in einem Wald im Elsass entdeckten, zerstückelten Leiche handelt es sich um eine Straßburger Studentin. Sie wurde seit mehr als einem Jahr vermisst.

In Straßburg will die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag weitere Details zum Tod einer Straßburger Studentin bekanntgeben. Nachdem vergangene Woche eine zerstückelte Frauenleiche in einem Wald in den Vogesen gefunden worden war, hatten DNA-Analysen am Wochenende die Identität der Toten bewiesen. Es handelt sich um die Leiche einer 20-Jährigen, die seit September 2018 vermisst wurde.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Kurz nach ihrem Verschwinden hatte die Polizei einen Verdächtigen gefasst, in dessen Wohnung Blut der jungen Frau gefunden worden war. Er sitzt seither im Gefängnis, hat die Vorwürfe aber stets bestritten. Mehrere große Suchaktionen hatten in dem Fall keine Ergebnisse gebracht. Den grausigen Leichenfund machte ein Spaziergänger.