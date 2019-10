Am frühen Mittwochmorgen ist ein 53-jähriger Mann im Polizeiposten in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) gestorben. Gegen den wohnsitzlosen Mann wurde wegen Diebstahls von Alkoholika ermittelt. Am Dienstag wurde er beim Flaschendiebstahl in einem Discounter in Trossingen erwischt und festgenommen. Anschließen kam er nach Spaichingen wegen räuberischen Diebstahls in die Zelle des dortigen Reviers. Als in der Mittwochnacht ein Beamter die Zelle kontrollierte, fand er den Mann am Boden liegend. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Klärung der Todesumstände hat die Kriminalpolizei Rottweil entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Obduktion am Donnerstag ergab, dass sich der 53-Jährige durch das Herunterfallen von der Liege einen Bluterguss an Stirn und Nase zugezogen hatte. Das Blut lief ihm wohl von der Nase in die Lunge, woran der Mann gestorben sei. Die Ermittlungen sind aber noch nicht beendet.