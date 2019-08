SWR Aktuell Südbaden geht auch dieses Jahr wieder auf Sommertour. Das 20-jährige Jubiläum des "Museums-PASS-Musées" ist der Anlass, Museen im Dreiland auf der Tour zu besuchen. Diesmal das Tomi-Ungerer-Museum in Straßburg.

Ein Reporter meldet sich immer donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr live im SWR4-Regionalmagazin aus Freiburg aus einem Museum in Südbaden, dem Elsass oder der Nordwestschweiz. Während der Sendung wird eine Rätselfrage gestellt: Wer dann die richtige Lösung weiß und sich telefonisch oder per Email im SWR Studio Freiburg meldet, kann einen Museumspass gewinnen.

Siebtes Ziel: Das Tomi-Ungerer-Museum in Straßburg

Nach dem Dreiländermuseum in Lörrach, dem Stadtmuseum Lahr, der Auto- und Uhrenwelt in Schramberg, dem Freilichtmuseum Ecomusée in Ungersheim, und dem Musikautomatenmuseum in Seewen (Kanton Solothurn), der Römerstadt Augusta Raurica in Kaiseraugst bei Basel sind wir diesmal im Tomi-Ungerer-Museum in Straßburg. Das Museum Tomi Ungerer in der Villa Greiner beherbergt Zeichnungen, Archive, Spielzeuge und Zeitschriften des elsässischen Künstlers Tomi Ungerer, der die Welt mit seinen vielen, vielen Arbeiten bereichert und schockiert hat.

Das Museum Tomi Ungerer in der Villa Greiner in Straßburg SWR Viola Maury

Die heutige Rätselfrage lautet:

In welchem Stockwerk des Museums sind die Kinderbuch-Zeichnungen von Tomi Ungerer ausgestellt?

Rufen Sie an und nennen die Lösung, sowie Ihren Namen und Ihre Anschrift. Die Telefonnummer lautet: 01803 929 474 oder schreiben Sie eine Email mit der richtigen Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an:

SWR Studio Freiburg E-Mail: museumsraten@swr.de

Gewinner/in erhält einen Monats-Museumspass

Unter den Anrufern/Einsendern mit der richtigen Antwort wird wieder ein Monats-Museumspass verlost und der Gewinner benachrichtigt. Mit dem Monats-Pass haben Sie freien Eintritt für 30 Tage in mehr als 320 Museen in drei Ländern ab dem ersten Besuch. Weitere Infos zum Museums-PASS-Musées finden Sie hier.