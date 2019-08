per Mail teilen

SWR Aktuell Südbaden geht auch dieses Jahr wieder auf Sommertour. Das 20-jährige Jubiläum des "Museums-PASS-Musées" ist der Anlass, Museen im Dreiland auf der Tour zu besuchen. Diesmal in Ungersheim.

Ein Reporter meldet sich immer donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr live im SWR4-Regionalmagazin aus Freiburg aus einem Museum in Südbaden, dem Elsass oder der Nordwestschweiz. Während der Sendung wird eine Rätselfrage gestellt: Wer dann die richtige Lösung weiß und sich telefonisch oder per Email im SWR Studio Freiburg meldet, kann einen Museumspass gewinnen.

Das Ecomusée d'Alsace in Ungersheim im Elsass Ecomusée d'Alsace

Viertes Ziel: Das Freilichtmuseum Ecomusée d’Alsace in Ungersheim

Nach dem Dreiländermuseum in Lörrach, dem Stadtmuseum Lahr und der Auto- und Uhrenwelt in Schramberg sind wir diese Woche im elsässischen Freilichtmuseum Ecomusée d’Alsace in Ungersheim - zwischen Colmar und Mulhouse. Das Museum bietet eine Zeitreise ins Leben eines elsässischen Dorfes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf das Areal sind mehr als 70 historische Bauernhöfe und Wohnhäuser aus dem ganzen Elsass versetzt worden mit Schule, Kapelle, Bäckerei, Mühlen und Werkstätten.

Lebendig machen die alten Gemäuer allerlei Bauernhoftiere und Vorführungen traditioneller Handwerkskunst. Irgendwas ist immer los, man kann eine Schulstunde besuchen, Stocherkahn fahren oder eine Tour mit der Pferdekutsche unternehmen.

Für die Radio-Schalte aus dem Ecomusée d’Alsace in Ungersheim hat sich unsere Reporterin Ulrike Liszkowski vom SWR Studio Freiburg mit der Vertriebsleiterin Natacha Sengler getroffen.

Die Frage, auf die es bei der richtigen Antwort einen Museumspass zu gewinnen gibt:

Was sitzt im Ecomusée d’Alsace auf jedem Dach?

Ein Monats-Museumspass ausgelost

Unter den Einsendern der richtigen Antwort an museumsraten@swr.de wird ein Monats-Museumspass verlost und der Gewinner benachrichtigt. Sie können auch anrufen: 01803-929 474 für 42 Cent vom Handy oder neun Cent aus dem deutschen Festnetz. Mit dem Monats-Pass haben Sie freien Eintritt für 30 Tage in mehr als 320 Museen in drei Ländern ab dem ersten Besuch. Weitere Infos zum Museums-PASS-Musées finden Sie hier.