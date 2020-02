Wegen hundertfachen sexuellen Kindesmissbrauchs ist am Mittwoch in Freiburg ein ehemaliger Pfadfinder-Leiter zu acht Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Dauer 1:09 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Acht Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für Ex-Pfadfinder-Leiter Ein ehemaliger Pfadfinder-Leiter aus Staufen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist wegen sexuellen Missbrauchs von vier Kindern zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht Freiburg anschließende Sicherungsverwahrung an. Video herunterladen (2,7 MB | MP4)

An zwei seiner vier Opfer soll der 42-Jährige zudem insgesamt 18.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Der ehemalige Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen im Breisgau hatte sich nach Überzeugung des Landgerichts Freiburg von Januar 2010 bis August 2018 an vier Jungen vergangen. Diese waren zum Zeitpunkt der Taten sieben bis 14 Jahre alt.

Geständnis vor Landgericht Freiburg

Der frühere Mitarbeiter der evangelischen Kirche habe seine Taten vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestanden, sagte der Vorsitzende Richter. Er habe sich des Kindesmissbrauchs in 124 Fällen schuldig gemacht. Da von ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, sei Sicherungsverwahrung angeordnet worden.

Opfer in Pfadfindergruppe kennengelernt

Von 1999 bis 2011 war der Kirchenmitarbeiter der Anklage zufolge mit drei Jahren Unterbrechung Gruppenleiter der evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen. Dort habe er zwei der Opfer kennengelernt. Zu den beiden anderen Jungen habe er Kontakt über Freizeitaktivitäten sowie auf einem Campingplatz gehabt. Später lud er sie in seine Wohnung ein, um sie dort zu missbrauchen. Den Jungen sagte er, dass die sexuellen Handlungen ganz normal seien. Die Polizei hatte den Mann Ende Februar 2019 festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die am Prozess Beteiligten können Revision einlegen.

Angeklagter stand bereits vor Gericht

Im Jahr 2007 hatte der Angeklagte schon einmal vor Gericht gestanden, weil 2004 Anzeige gegen ihn erstattet worden war. Der Staufener Kirchengemeinderat entließ daraufhin den Pfadfinder-Leiter. Allerdings nur vorübergehend. Nach dem Freispruch 2007 wurde er wieder als Gruppenleiter eingestellt. Zudem beschäftigte die Kirchengemeinde den Angeklagten von 2010 bis 2012 im Rahmen eines Minijobs als Hausmeister und gemeindepädagogischen Mitarbeiter. Man habe keinen Anlass gesehen an dem Gerichtsurteil zu zweifeln, hieß es.