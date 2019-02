per Mail teilen

Der Tod eines 23-Jährigen in einem Waldstück bei Villingen-Schwenningen stellt sich nach ersten Ermittlungen als tragischer Unglücksfall dar. Eine verbotene Schnellfeuerwaffe war im Spiel.

Die Polizei in Tuttlingen und die Staatsanwaltschaft Konstanz gehen zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass es sich bei der Tötung des 23-Jährigen am späten Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem westlich von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gelegenen Waldstück um einen tragischen Unglücksfall mit unbeabsichtigter Schussabgabe handelt.

Am Freitagabend wurde ein junger Mann auf einem Parkplatz in einem Waldstück bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) erschossen. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich die beiden jungen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren in Begleitung der Freundin des Älteren in den späten Abendstunden auf einem Waldparkplatz zwischen Villingen und dem Ortsteil Pfaffenweiler.

Illegale Schießübung

Die beiden Männer wollten dort offenbar mit einer illegal erlangten Schnellfeuerwaffe - ähnlich einer Maschinenpistole - verbotene Schießübungen durchführen. Mutmaßlich löste sich, als der Jüngere der beiden Männer dem 23-Jährigen die Waffe übergeben wollte, eine Schussserie aus der Waffe. Sein Gegenüber wurde mehrfach in Bauch und Brust getroffen. Der Getroffene erlag kurz darauf seinen massiven Verletzungen.

Fahrlässige Tötung, Überlebender auf freiem Fuß

Der 22-Jährige war freiwillig zum Tatort zurückgekommen und hatte sich der Polizei gestellt. Sollten die weiteren Ermittlungen nicht zu einem anderen Ergebnis führen, muss er sich nun zumindest wegen des Tatbestandes der fahrlässigen Tötung verantworten. Nach der Durchführung der kriminaltechnischen und sonstigen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz auf "freien Fuß" gesetzt, da die strafprozessualen Voraussetzungen für eine Haft nicht gegeben sind. Der Mann wird entsprechend betreut.