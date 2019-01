Eine Frau soll am Sonntag in Hardt (Landkreis Rottweil) ihre 22-jährige Tochter erstochen und danach auch ihren 25-jährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Laut Polizei soll die 56-Jährige, nachdem sie ihre Tochter mit einem Messer getötet hatte, zur Wohnung ihres Sohnes nach Tennenbronn gefahren sein. Dort habe sie auch auf ihn eingestochen und verletzte ihn im Brustbereich schwer. Der Sohn sei nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Nach der Tat habe sich die 56-jährige Mutter mit dem Messer mehrmals selbst in die Brust gestochen. Sie erlitt jedoch keine schweren Verletzungen. Polizeibeamte nahmen die Frau vor der Wohnung ihres Sohnes fest. Sie leistete keinen Widerstand. Die 56-Jährige befindet sich inzwischen in einer medizinischen Einrichtung und werde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt, so die Polizei.