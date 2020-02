Das Biosphärengebiet Schwarzwald will künftig dafür sorgen, dass sich Touristen und Weiderinder nicht ins Gehege kommen. Die Geschäftsstelle in Schönau lädt deshalb Rinderhalter und Tourismusfachleute am Freitag zu einer entsprechenden Infoveranstaltung in. Es könne zu Konflikten kommen, wenn Wanderer über Wiesen laufen, so Geschäftsführer Walter Kemkes. Deshalb sei Aufklärung wichtig.