Da sitzen wir hier unten im Tal in Büros und schauen sehnsüchtig auf die weiß verschneiten Schwarzwaldberge. Was man da alles tun könnte bei dem schönen Pulverschnee?

Gerade mal zwei Zentimeter Schnee liegen beim Bergwerksstübel in Münstertal, genau das richtige für Wandersleute. Richtig Winter herrscht am Heidstein-Lift in Wieden – Münstertal. Dort genießen die Skifahrer eine 1.300 Meter lange Abfahrt. Nachdem Schnee in den Weihnachtsferien Mangelware war, hoffen die südbadischen Liftbetreiber nun, dass der Winter noch lange anhält.