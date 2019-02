per Mail teilen

In Lauchringen soll am Wochenende das größte Schlumpftreffen der Welt stattfinden. Für den Weltrekord müssen sich mindestens 2.511 Menschen verkleiden.

Diesmal wollen sie den Schlumpf-Weltrekord am Hochrhein in Lauchringen knacken. Damit es klappt mit dem größten Schlumpftreffen der Welt, müssen sich am Samstag mindestens 2.511 Männer, Frauen und Kinder vollkommen blau anmalen und anziehen. 2016 haben es die Organisatoren - 13 Jungs aus Lauchringen - schon mal versucht. Im Nachbarort Tiengen sind sie damals ganz knapp gescheitert.

Im zweiten Anlauf Schlumpf-Weltrekord knacken

Jetzt wollen sie es noch einmal wissen und der ganze Ort hilft mit. Die Frauen auf der Straße, Bürgermeister Thomas Schäuble im Rathaus - sie alle haben das Schlumpflied schon im Ohr und ihre Kostüme für Samstag längst gerichtet.

Strenge Kriterien für Weltrekord

Hauptsache es kommt keine helle Haut zum Vorschein. Denn die Vorgaben der Weltrekord-Prüf-Kommission sind streng. Alles was nicht blau bemalt werden soll, muss in Hose, Pulli oder Handschuhen stecken. Am allerwichtigsten ist natürlich die Schlumpfmütze auf dem Kopf. Die produziert die Inhaberin eines kleinen Stoffladens derzeit im Akkord.

Kindergarten im Schlumpffieber

Auch im Kindergarten St. Vinzenz laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Weil die Schlümpfe aus den 70-er kommen, konnten die Kinder sich bisher darunter kaum etwas vorstellen. Doch die Erzieherinnen haben alte VHS Kassetten und Spielzeugfiguren aufgetrieben. Jetzt wissen auch die ganz kleinen Lauchringer wieder, was ein Schlumpf ist.

Schlumpf-Song für Lauchringen

Jeder im Ort tut was er kann, um den Weltrekord zu knacken. Der Lauchringer Musiker Christian Kesch hat sogar einen Schlumpf-Motivationssong komponiert.

Aufruf an Schlümpfe aus der ganzen Region

Und wie stehen die Chancen, das aus Lauchringen am Samstag Schlumpfhausen wird? Bürgermeister Thomas Scheuble wünscht sich Schlumpfunterstützung aus der ganzen Region. Die Lauchringer alleine könnten den Weltrekord nicht knacken.

Infos zum Schlumpf-Treffen

Wenn Sie dabei sein wollen: Am Samstag beginnt die Schlumpf-Party in Lauchringen um 14 Uhr mit Kinderprogramm und Unterhaltung. Um 16 Uhr werden die Schlümpfe und Schlumpfinen gezählt - dann wird klar sein, ob Lauchringen zu Schlumpfhausen geworden ist.