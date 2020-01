Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 500 am Schluchsee im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind am Freitagabend sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 41-Jähriger war mit seinem Auto zuerst in die rechte Leitplanke geprallt und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß das Auto mit einem Kleinbus zusammen. Der Unfallverursacher musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die Insassen des Kleinbusses, ein Ehepaar und drei Kinder, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 500 war für mehrere Stunden voll gesperrt.