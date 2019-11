Im Zuge von Terrorermittlungen hat es am Montag unter anderem in den Schweizer Grenzkantonen Zürich und Schaffhausen Hausdurchsuchungen gegeben. Laut Schweizer Bundesanwaltschaft geht es um ein Strafverfahren gegen elf Verdächtige, darunter sind auch fünf Jugendliche. Ihnen wird die Unterstützung und Beteiligung an verschiedenen verbotenen Terrororganisationen wie al-Quaida und Islamischer Staat vorgeworfen. Bei einem der erwachsenen Festgenommenen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen IS-Rückkehrer. Dieser sei wegen seiner Mitgliedschaft in der Terrororganisation in der Schweiz bereits rechtskräftig verurteilt worden. Die Razzien in Zürich, Winterthur, Schaffhausen und Bern erfolgten zeitgleich unter mit hohem Polizeieinsatz.