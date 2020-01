Der ehemalige Leiter eines Kindergartens in Heilbronn hat heute vor dem dortigen Landgericht den Missbrauch von Kindern in Heilbronn und Rust zugegeben. Der 33-jährige Ex-Erzieher der bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs einen Jungen eine fünfjährige Strafe absitzt, gab heute zu als Kindersitter in Heilbronn und in Rust weitere zwei Jungen im Alter von 11 und 12 mehrfach sexuell missbraucht zu haben in einem Fall wirft ihm die Staatsanwaltschaft auch Vergewaltigung vor. Er verging sich an den Jungen in seiner Heilbronner Wohnung und in einem Hotel im Europapark Rust. Er wolle sich entschuldigen, so der Angeklagte, bei seinen Opfern, dem Gericht, den Angehörigen und der Öffentlichkeit, dass er beim ersten Prozess im Herbst 2018 die heute verhandelten Taten verschwiegen habe aus Angst, wie er sagte, vor einer noch höheren Strafe. Er lege das Geständnis auch ab, um den Opfern eine Aussage vor Gericht zu ersparen. mehr...