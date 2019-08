Welche Bilder kann ich gefahrlos über Whatsapp verschicken? Wie finde ich bei Facebook alte Schulfreunde? Warum ist ein Smart-Home vielleicht doch nicht nur praktisch? Und was passiert mit meinen Daten?

Die Freiburgerin Ria Hinken (66), Netzwerkerin, Social-Media-Expertin und Altersspezialistin hat lange im IT-Bereich gearbeitet. Heute hält sie Vorträge über die Gefahren beim sorglosen Umgang mit Daten, gibt Seminare zu Themen wie "Hilfe! Mein Mann geht in Rente!" und coacht Menschen bei ihrer Vorbereitung auf den Ruhestand.



In Freiburg leitet sie das Projekt Alterskompetenz.info. Da informiert sie zum Beispiel über anderes Wohnen im Alter oder Einkommen in späten Lebensphasen und sie hilft der "Generation Lochkarte", sich im Dschungel der Digitalisierung zurechtzufinden.



An all ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und auch an kleinen Anekdoten zum Schmunzeln lässt sie uns teilhaben: Präzise, freundlich und humorvoll.

Und: Fragen dürfen Sie alles!

Datum: Donnerstag, 26. September 2019 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Schlossbergsaal

Südwestrundfunk Studio Freiburg

Kartäuserstraße 45

79102 Freiburg

0761/3808-0

studio.freiburg@swr.de

Informationen Programm: Gesprächsabend

Eintritt frei

Anmeldung per Mail erbeten (Mail-Link s.o.) Mitwirkende: Ria Hinken, Netzwerkerin und Social-Media-Expertin

Dinah Steinbrink, Redakteurin SWR Studio Freiburg

Ausschnitte aus dem Gespräch werden gesendet am

Sonntag, 29.09. in SWR4 Baden-Württemberg Radio Südbaden

Samstag, 05.10. von 14.05 – 15 Uhr in SWR Aktuell

Sonntag, 06.10. von 10.03 – 11 Uhr in SWR Aktuell