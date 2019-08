China fasziniert und erschreckt zugleich. Täglich hören wir spannende Nachrichten aus dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, die uns oft widersprüchlich erscheinen.

Einerseits konnten sich durch die wirtschaftliche Öffnung der vergangenen Jahrzehnte Hunderte Millionen Chinesen aus der Armut befreien. Das Land setzt wie kein zweites auf Digitalisierung, Hightech und Künstliche Intelligenz. Andererseits haben die politischen Repressionen enorm zugenommen. Die Volksrepublik China ist heute so unfrei wie seit 40 Jahren nicht mehr: Die Staats- und Parteiführung unter Xi Jinping hat den Anspruch, alle Lebensbereiche zu kontrollieren. Kritiker werden mundtot gemacht oder weggesperrt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit liegt China auf Platz 177 von 180 Staaten weltweit.



Keine einfache Aufgabe also für Steffen Wurzel, ARD-Hörfunkkorrespondent in Shanghai, der von Einsichten aus seinem Alltag als Journalist und Privatmensch in China berichtet, ergänzt durch Einspielungen seiner Reportagen aus China.



Steffen Wurzel im Gespräch mit Christoph Ebner, Studioleiter, SWR Studio Freiburg und Jochen Schultz, Vorstandsmitglied im China Forum Freiburg e.V.

Datum: Freitag, 20. September 2019 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Schlossbergsaal

Südwestrundfunk Studio Freiburg

Kartäuserstraße 45

79102 Freiburg

0761/3808-0

studio.freiburg@swr.de

Informationen Programm: Gesprächsabend



Der Eintritt ist frei.

Anmeldung per Mail erbeten (Mail-Link s.o.) Mitwirkende: Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent Shanghai

Jochen Schultz, Mitglied im Vorstand des China-Forum Freiburg e. V.

Christoph Ebner, Studioleiter SWR Studio Freiburg

China Forum Freiburg e.V. und SWR Studio Freiburg

in Kooperation mit Deutsch-Chinesischer Gesellschaft Südbaden e.V.

Ausschnitte aus dem Gespräch senden wir am

Samstag, 28.09. von 14:05 – 15 Uhr in SWR Aktuell

Sonntag, 29.09. von 10:03 – 11 Uhr in SWR Aktuell