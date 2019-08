Seit 30 Jahren ist Hansy Vogt mit Witz, Charme und Humor auf der Bühne und vor Kamera und Mikrofon. Er ist bekannt als Musiker der erfolgreichsten Schlagerband in Baden-Württemberg, als Bauchredner, Moderator und natürlich als Frau Wäber. Das ist Hansy Vogt - ein Multitalent.

In einer Talkshow im SWR Studio Freiburg fühlen wir dem erfolgreichen Schwarzwälder auf den Zahn, der sich auch als Texter, Komponist, Kinderbuchautor und Eventberater einen Namen gemacht hat.



Was macht Hansy Vogt, wenn er mal nicht vor einer Kamera steht? Wann hat er entdeckt, dass er sich in so unterschiedlichen Rollen wohl fühlt? Was macht es für ihn aus, ein offizieller „Botschafter des Schwarzwalds“ zu sein? Warum hat er nach seiner Schulzeit zuerst eine Bäcker- und Konditorlehre gemacht?



SWR Redakteurin Anita Westrup im Gespräch mit Hansy Vogt

Datum: Mittwoch, 11. September 2019 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Schlossbergsaal

Südwestrundfunk Studio Freiburg

Kartäuserstraße 45

79102 Freiburg

0761/3808-0

studio.freiburg@swr.de

Informationen Programm: Gesprächsabend

Eintritt frei

Anmeldung per Mail erbeten (Mail-Link s.o.) Mitwirkende: Hansy Vogt, Musiker und Entertainer

Anita Westrup, Redakteurin SWR Studio Freiburg

Ausschnitte aus dem Gespräch werden gesendet am

Sonntag, 15.09. von 13:05 – 14 Uhr in SWR4 Baden-Württemberg Radio Südbaden