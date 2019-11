Die Erzdiözese Freiburg hat gemeinsam mit dem Bonifatiuswerk und der Kirche im Europapark am Wochenende in Rust einen Nikolaus-Kurs angeboten. Eingeladen waren alle Interessierten, die bald in die Rolle des Nikolauses schlüpfen - zuhause, in Kindergärten, Krankenhäusern, Vereinen oder Seniorenheimen. Zunächst gab es einen Einblick in das Leben des Heiligen Bischofs Nikolaus, der vor 1.700 Jahren in Myra, der heutigen Türkei, lebte. Danach folgten Rollenspiele und Verhaltenstipps. Nicht fehlen durften das traditionelle Bischofsgewand, der Stab und die Mitra. Zum Abschluss des Nikolaus-Kurses zogen die Teilnehmer durch den Park und erhielten den Segen für ihren Auftritt am 6. Dezember.