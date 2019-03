Countdown für eine der ältesten Fastnachtstraditionen in Baden-Württemberg: Um Punkt 8 Uhr beginnt in Rottweil der traditionelle Narrensprung. Auch in Schramberg und Freiburg geht's zur Sache.

Ein Federahannes beim Rottweiler Narrensprung. (Archivbild von 2018) dpa Bildfunk Patrick Seeger Beim traditionellen Narrensprung in Rottweil wollen heute 4.000 Hästräger durch die älteste Stadt Baden-Württembergs ziehen. Regelmäßig verfolgen nach Angaben der Stadt etwa 20.000 Zuschauer das Treiben - selbst bei Regen. Weitere Narrensprünge gibt's heute in Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen im Allgäu. "Da-Bach-na-Fahrt" in Schramberg Narren, die es noch nasser mögen, kommen am Mittag in Schramberg (Kreis Rottweil) zusammen: Bei der "Da-Bach-na-Fahrt" schippern die Narren mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Mit ihren "Zuberbooten" begeben sich die Narren in Schramberg auf eine 400 Meter lange Strecke. (Archivbild von 2018) dpa Bildfunk Patrick Seeger Rosenmontagsumzug unter anderem in Freiburg Tausende Narren und Zuschauer werden heute auch wieder bei den Rosenmontagsumzügen in Freiburg und Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) erwartet. Zweitausend Aktive sind in diesem Jahr beim Umzug in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) am Start. Närrisches Treiben gibt es heute unter anderem auch in den Straßen von Assamstadt (Main-Tauber-Kreis), Bad Wurzach (Kreis Ravensburg), Oppenau (Ortenaukreis), Östringen (Kreis Karlsruhe), Bühlertal (Kreis Rastatt) und Pfullendorf (Kreis Sigmaringen).