Ein Mann hat im Jobcenter in Rottweil eine Mitarbeiterin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Er sei noch vor Ort festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Tat wurde dem Polizeipräsidium Konstanz gegen 11 Uhr per Notruf mitgeteilt. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Das Tatmesser ist sichergestellt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Das Opfer befindet sich in notärztlicher Behandlung. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Motiv und Identität des Angreifers noch unklar

Der Tatverdächtige habe die Frau nach ersten Erkenntnissen in einem oberen Stockwerk eines durch das Jobcenter genutzten Bürohochhauses attackiert und schwer verletzt. Warum es zu dem Angriff des Kunden auf die Mitarbeiterin kam, war zunächst unklar. Auch weitere Details, etwa zur Identität des Mannes, konnten die Beamten noch nicht nennen. Der Tatverdächtige werde derzeit, ebenso wie Zeugen des Vorfalls, vernommen.