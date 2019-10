Warum heißt der Rottweiler eigentlich Rottweiler?

Rottweil war ein Zentrum des Viehhandels. Dieser Handel lag in den Händen der Metzger, die bei ihren Geschäften ins Elsass, in den Breisgau, das Bodenseegebiet und ins Berner Oberland kamen. Schon 1590 wurden Herden nach Straßburg getrieben. So wurde der Hund weithin bekannt. Von einer Hunderasse im engeren Sinn spricht man erst seit dem 19. Jahrhundert. 1907 erfolgte die Gründung des Allgemeinen Deutschen Rottweiler-Clubs.

Quelle: Website der Stadt Rottweil