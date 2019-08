Der Automobilzulieferer Marquardt mit Stammsitz in Rietheim-Weilheim im Kreis Tuttlingen hat in China ein neues Werk eröffnet. In Zukunft sollen in der Provinz Shandong bis zu 600 Mitarbeiter beschäftigt werden. Rund 45 Millionen Euro hat Marquardt in China investiert. Das neue Werk sei das modernste im weltweiten Produktionsnetzwerk des Familien-Unternehmens. Zwar sei die Weltkonjunktur aktuell deutlich eingetrübt, der chinesische Markt berge langfristig aber großes Wachstumspotential, so die Geschäftsführung bei der Eröffnung. Am heimischen Standort Rietheim protestieren Marquardt-Beschäftigte derweil gegen eine Verlagerung von Produktionslinien. Die IG Metall befürchtet einen Verlust von bis zu 600 Arbeitsplätzen.