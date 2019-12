Der Verkäufer eines Weihnachstbaumstands hat sich in Rheinfelden - Nollingen am Wochenende mit dem Tageserlös auf und davon gemacht. Der im Verdacht stehende Mann konnte von der Polizei schnell in einer Wohnung in Lörrach vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde ein Teil der Beute und Betäubungsmittel aufgefunden werden.