per Mail teilen

Drei Männer haben in Rheinfelden (Kreis Lörrach) Pflanzenkübel beschädigt. In der Nacht auf Samstag sollen sie in der Innenstadt Blumen und Bepflanzungen aus den Kübeln herausgerissen haben. Dabei wurden sie von einem Ehepaar beobachtet. Die Frau wurde dann von den Tätern mit Erde beworfen, der Mann beleidigt. Die Polizei konnte die drei Männer stellen. Sie müssen sich wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.